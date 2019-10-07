RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Слідом за UberEats: ще один
сервіс доставки їжі покидає...

Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:20

Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю виданню Retailers розповів засновник і СЕО Menu Group Ваган Керобян.

Дивися повний текст Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає український ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88589
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:21

После захода Glovo до всех дошло что такое конкуренция. До этого сидели и х.. пинали
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі...
R2 » Пон 25 тра, 2020 19:54
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 19:55
KULANDALE
Платіжний сервіс Samsung Pay запустив віртуальну...
R2 » Пон 07 жов, 2019 12:16
2 261
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 тра, 2020 22:07
oleg-2020
Укрпошта запустила новий міжнародний сервіс
R2 » Сер 13 тра, 2020 09:00
6 343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 16:11
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1528)
03.06.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.