Про це в інтерв'ю виданню Retailers розповів засновник і СЕО Menu Group Ваган Керобян.
Дивися повний текст Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає український ринок.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:20
Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає...
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Дивися повний текст Слідом за UberEats: ще один сервіс доставки їжі покидає український ринок.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:21
После захода Glovo до всех дошло что такое конкуренция. До этого сидели и х.. пинали
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