Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу. Розширили асортимент коробок від маленького XS до великого XL, а також знизили тарифи на 12 -24%.
Дивися повний текст Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу і знизила тарифи.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:22
Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу і знизила...
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Дивися повний текст Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу і знизила тарифи.
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