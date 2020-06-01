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Нова пошта оновила послугу
redBOX для бізнесу і знизила...

Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу і знизила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:22

Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу і знизила...

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта оновила послугу redBOX для бізнесу. Розширили асортимент коробок від маленького XS до великого XL, а також знизили тарифи на 12 -24%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:22

Снижение))). Не заметил.а навязывать коробку стали чаще это заметно.
sota24062016
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