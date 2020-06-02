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Рада прийняла за основу законопроєкт щодо підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2697 “Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху”.
Дивися повний текст Рада прийняла за основу законопроєкт щодо підвищення штрафів для пішоходів-порушників
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:26
Это правильно.только кто будет "блюсти" закон??))
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sota24062016
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:30
Что там с штрафами за парковку на тротуарах, клумбах и переходах? Когда собирать начнут? Деньги ведь на поверхности.
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freelanc
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