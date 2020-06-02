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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах

Пропонуємо до обговорення:
У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.

Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00

Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 06:52

Снесут 4-5-этажный хрущик и вместо него воткнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29

Re: У Києві хочуть зносити

  summacut написав:откнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.

Какими вытекающими ? Тепло в квартирах, нормальные лифты, ухоженная придомовая территория. Лучше текущие трубы, обосранные подъезды и плесень на стенах в угловых квартирах :D Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (на то что особо одаренные будут сносить какие-то конструкции ни кто и не предпологал). Надо дождаться пока они сыпаться начтут, как с мостами, и постом героически спасать людей из под завалов ? Хотя да, обидно потерять элемент "романтики", когда покакал и выхолодишь в ванную чтоб помыть руки :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:47

Сказки для приезжих))) Уж сколько лет эти рассказы вешают на уши..
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:28

Весь киев "находятся в запущенном состоянии" может и его снести и построить что-то получше?
blueiceua
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