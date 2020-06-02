У Києві зноситимуть житлові багатоповерхові будинки.
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть зносити \"хрущовки\" в трьох районах.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:00
Уже что,закон приняли?Кличко с застройщиками не нажрется никогда.Вместо хрущёвок людей переселят в новые сараи.Надо бы сопротивляться,власти вконец обнаглели.
Додано: Чет 04 чер, 2020 06:52
Снесут 4-5-этажный хрущик и вместо него воткнут свечку на 20 этажей со всеми вытекающими. Ну а что, куивляне схавают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29
Re: У Києві хочуть зносити
Какими вытекающими ? Тепло в квартирах, нормальные лифты, ухоженная придомовая территория. Лучше текущие трубы, обосранные подъезды и плесень на стенах в угловых квартирах Расчетный срок службы хрущей 50-60 лет (на то что особо одаренные будут сносить какие-то конструкции ни кто и не предпологал). Надо дождаться пока они сыпаться начтут, как с мостами, и постом героически спасать людей из под завалов ? Хотя да, обидно потерять элемент "романтики", когда покакал и выхолодишь в ванную чтоб помыть руки
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:28
Весь киев "находятся в запущенном состоянии" может и его снести и построить что-то получше?
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