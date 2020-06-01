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Україна отримає €176 млн на
завершення Ташлицької ГАЕС

Україна отримає €176 млн на завершення Ташлицької ГАЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00

Україна отримає €176 млн на завершення Ташлицької ГАЕС

Пропонуємо до обговорення:
Гроші виділить Європейський інвестиційний банк. Загальну вартість проекту банк оцінив в 359 млн євро.

Дивися повний текст Україна отримає €176 млн на завершення Ташлицької ГАЕС.
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