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Україна отримає €176 млн на завершення Ташлицької ГАЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Гроші виділить Європейський інвестиційний банк. Загальну вартість проекту банк оцінив в 359 млн євро.
Дивися повний текст Україна отримає €176 млн на завершення Ташлицької ГАЕС
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Додано: Сер 03 чер, 2020 22:00
Ташлык переводится как каменный
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