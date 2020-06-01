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Після карантину банки мають
провести реструктуризацію...

Після карантину банки мають провести реструктуризацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:40

Після карантину банки мають провести реструктуризацію...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз банки надають позичальникам кредитні канікули, а це не реструктуризація, а невелика відстрочка.

Дивися повний текст Після карантину банки мають провести реструктуризацію кредитів - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:41

Вы говорите, что банки во время карантина не выбивают долги, а вы в этом уверены? Я дома была с 13.03 по 13.05, меня просто коллекторы банка Отп, не то, что мягко сказать достали, они подвергли меня в шок, и это при том, что у меня у них 2 кредита небольших, один был оплачен, а на второй не было денег, но как вы говорите реструктуризации, меня работники банка Отп довели до шока, я сказала выплчу и в жизни с этим тваристым Банком не свяжусь.
miobp
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