Після карантину банки мають провести реструктуризацію...

Додано: Сер 03 чер, 2020 22:41

Вы говорите, что банки во время карантина не выбивают долги, а вы в этом уверены? Я дома была с 13.03 по 13.05, меня просто коллекторы банка Отп, не то, что мягко сказать достали, они подвергли меня в шок, и это при том, что у меня у них 2 кредита небольших, один был оплачен, а на второй не было денег, но как вы говорите реструктуризации, меня работники банка Отп довели до шока, я сказала выплчу и в жизни с этим тваристым Банком не свяжусь.