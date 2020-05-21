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Персні Oura можуть передбачити хворобу COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 03:24
Пропонуємо до обговорення:
Одна з проблем, що перешкоджає зупиненню поширення COVID-19, полягає в тому, що індивідууми, які ще не мають симптомів, можуть поширювати вірус до того, як усвідомлять, що заражені.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:47
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zloy_ukr
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