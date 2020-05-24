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Google загрожує штраф в 5
млрд доларів за незаконний...

Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 05:54

Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний збір персональних даних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 05:55

джюгл прищучили ))) нефиг расизм поддерживать )
luckymix
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