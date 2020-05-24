Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний збір персональних даних.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 05:54
Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний...
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Дивися повний текст Google загрожує штраф в 5 млрд доларів за незаконний збір персональних даних.
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