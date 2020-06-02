Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Дивися повний текст Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 06:44
Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%
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Дивися повний текст Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%.
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