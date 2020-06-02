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Агроекспорт з України у
січні-травні-2020 зріс на 2%

Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 06:44

Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Дивися повний текст Агроекспорт з України у січні-травні-2020 зріс на 2%.
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