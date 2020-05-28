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Обсяги замовлень з AliExpress
під час карантину зросли...

Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:29

Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Логістичний оператор "Цайняо" (Cainiao Network належить Alibaba Group) з початку року відправив українським покупцям AliExpress близько 665 000 кілограм посилок, що на 74% більше, ніж у минулому році.

Дивися повний текст Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли на 74% - Укрпошта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:29

Только мне ни один из этих заказов Укрпочта так и не доставила, 2 заказа утеряны, ничего нормально не трекается... Такое ощущение, что они там нагло все разворовывают или банально забили на все
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:32

Ну вот, ещё 2 посылки на Aliexpress в статусе достигли страны получателя, а на Укрпочте они вообще перестали трекаться... Прекрасно)
fdv_touch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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