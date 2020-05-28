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Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Логістичний оператор "Цайняо" (Cainiao Network належить Alibaba Group) з початку року відправив українським покупцям AliExpress близько 665 000 кілограм посилок, що на 74% більше, ніж у минулому році.
Дивися повний текст Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли на 74% - Укрпошта
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R2
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Додано: Чет 04 чер, 2020 08:29
Только мне ни один из этих заказов Укрпочта так и не доставила, 2 заказа утеряны, ничего нормально не трекается... Такое ощущение, что они там нагло все разворовывают или банально забили на все
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fdv_touch
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Додано: Чет 04 чер, 2020 08:32
Ну вот, ещё 2 посылки на Aliexpress в статусе достигли страны получателя, а на Укрпочте они вообще перестали трекаться... Прекрасно)
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fdv_touch
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:31
Інформація, підготовлена цим сайтом, як завжди, не відповідае дійсності.
Посилки, особливо авіа, за неділю доходять до границі, і на місяцями зависають.
На українській стороні.
Середній строк доставки 2...2,5 місяці.
Сайт Укрпочти взагалі працюе погано. Інформація - сильно урізана. Багато разів було, що я одержав посилку, а на сайті вона ще на розтаможці. Тому користуюсь імпортними сайтами, вони правильно відсліжують.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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