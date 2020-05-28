Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину зросли...

Додано: Чет 04 чер, 2020 09:31

Інформація, підготовлена цим сайтом, як завжди, не відповідае дійсності.

Посилки, особливо авіа, за неділю доходять до границі, і на місяцями зависають.

На українській стороні.

Середній строк доставки 2...2,5 місяці.

Сайт Укрпочти взагалі працюе погано. Інформація - сильно урізана. Багато разів було, що я одержав посилку, а на сайті вона ще на розтаможці. Тому користуюсь імпортними сайтами, вони правильно відсліжують.