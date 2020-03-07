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Нацполіція відправила
перші 2400 "листів щастя"

Нацполіція відправила перші 2400 "листів щастя"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:00

Нацполіція відправила перші 2400 "листів щастя"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Twitter патрульної поліції.

Дивися повний текст Нацполіція відправила перші 2400 \"листів щастя\".
R2
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