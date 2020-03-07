Про це повідомляє Twitter патрульної поліції.
Дивися повний текст Нацполіція відправила перші 2400 \"листів щастя\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:00
Нацполіція відправила перші 2400 "листів щастя"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція відправила перші 2400 \"листів щастя\".
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:01
Сразу отправила ? Ай да молодцы, а как же штрафные баллы ? Они что не учитываются ?
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:25
|