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Нацполіція відправила перші 2400 "листів щастя"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Twitter патрульної поліції.
Дивися повний текст Нацполіція відправила перші 2400 \"листів щастя\"
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R2
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:01
Сразу отправила ? Ай да молодцы, а как же штрафные баллы ? Они что не учитываются ?
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runata22020
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:19
Предвижу на Банковой акции партии штрафников ))))
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p_a_l
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:25
runata22020 написав:
Сразу отправила ? Ай да молодцы, а как же штрафные баллы ? Они что не учитываются ?
Штрафні бали Зеленський відмінив ...
Насправді щось малувато листів . Не відпрацювали технологію - не встигають тупо ...
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Puente
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:32
Клоуна в отставку!
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eduard_k
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