Про це повідомив екс-глава митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень, щоб показати її ефективність - Нефьодов.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:28
Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень, щоб показати її ефективність - Нефьодов.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29
Зате буде ще один "ефективний" міністр в уряді самих чесних реформаторів!
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