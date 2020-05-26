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Мінфін зменшив план для митниці
на 9 мільярдів гривень,...

Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:28

Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив екс-глава митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень, щоб показати її ефективність - Нефьодов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29

Зате буде ще один "ефективний" міністр в уряді самих чесних реформаторів!
igor_poltava
 
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