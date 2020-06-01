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Зеленський: контрабандисти
ще два-три роки...

Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29

Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає боротьбу з контрабандою одним з основних завдань влади, причому прогнозує серйозний опір із боку протиборчої сторони.

Дивися повний текст Зеленський: контрабандисти ще два-три роки \"штормитимуть\" Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29

Самая нищая страна с самыми высокими ценами, контрабандисты наоборот сбивают цены
lestat
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