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Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає боротьбу з контрабандою одним з основних завдань влади, причому прогнозує серйозний опір із боку протиборчої сторони.
Дивися повний текст Зеленський: контрабандисти ще два-три роки \"штормитимуть\" Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29
Самая нищая страна с самыми высокими ценами, контрабандисты наоборот сбивают цены
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