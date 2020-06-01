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Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає боротьбу з контрабандою одним з основних завдань влади, причому прогнозує серйозний опір із боку протиборчої сторони.
Дивися повний текст Зеленський: контрабандисти ще два-три роки \"штормитимуть\" Україну
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R2
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:55
Зеленский так и не понял, что бороться с контрабандой, коррупцией и т.д. силовыми методами бесполезно))) Все заинтересованные между собой договорятся. Необходимо бороться со "свободой сбыта" контрабанды - это упрощенка и т.п. То же и про коррупцию - декларации до одного места, когда нет контроля "откуда пришли деньги?"
Когда система не работает - все остальное бесполезно... Вова, ты хотел построить систему... похоже тебя "покорили" вечные советники, которые крутятся вокруг верхов и советуют одно и то же)
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fdv_touch
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03
Ха ха сопротивление контрабандистов с коррумпироваными таможениками под назором клоунов))
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l4567
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:13
Просто зроблять склади біля кордону і пустять через смерфів.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:18
fdv_touch написав:
Необходимо бороться со "свободой сбыта" контрабанды - это упрощенка и т.п.
Правильно. Упрощенцев всех в тень. В тени никто ни с кем договориться не сможет.
Зе-Чмо
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p_a_l
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