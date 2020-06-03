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Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає боротьбу з контрабандою одним з основних завдань влади, причому прогнозує серйозний опір із боку протиборчої сторони.
Дивися повний текст Зеленський: контрабандисти ще два-три роки \"штормитимуть\" Україну
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R2
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:55
Зеленский так и не понял, что бороться с контрабандой, коррупцией и т.д. силовыми методами бесполезно))) Все заинтересованные между собой договорятся. Необходимо бороться со "свободой сбыта" контрабанды - это упрощенка и т.п. То же и про коррупцию - декларации до одного места, когда нет контроля "откуда пришли деньги?"
Когда система не работает - все остальное бесполезно... Вова, ты хотел построить систему... похоже тебя "покорили" вечные советники, которые крутятся вокруг верхов и советуют одно и то же)
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fdv_touch
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03
Ха ха сопротивление контрабандистов с коррумпироваными таможениками под назором клоунов))
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l4567
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:13
Просто зроблять склади біля кордону і пустять через смерфів.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:18
fdv_touch написав:
Необходимо бороться со "свободой сбыта" контрабанды - это упрощенка и т.п.
Правильно. Упрощенцев всех в тень. В тени никто ни с кем договориться не сможет.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:31
Это он про свой прездентский срок рассказал.
Все они одинаковые что контрабандисты, что таможенники что зеленский - сидят на шее у народа украины.
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blueiceua
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:40
Заберите булаву у Буратино, он тупой.
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eduard_k
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:29
svk_neo написав:
Нормальные страны открывают границы, а этот по-советски обслуживает заоблачные пошлины и продолжает бороться с контрабандистами. В результате, самые высокие цены Европы на автомобили - в типа нищей и преддефолтной Украине.
А список этих "нормальных стран" можно увидеть? -- в те же Штаты авто просто-так завезти простому человеку практически не реально.
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_hunter
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:12
Если никого не судят за взятки, конечно не победить.
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egor6508
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:35
_hunter В ЕС нет границ, от слова вааще. Посмотрите цены на авто в ЕС. В США цены на авто примерно как в ЕС, с околонулевой растаможкой - отверточные сборки в Kentucky почти как у нас было в Ужгороде. В Украине авто той же модели, комплектации и года выпуска в полтора-два раза дороже, чисто из-за таможни. Вот и вся украинская совйетская экономика. Вот и вся таможня да коррупция. И отакой "умный" да "прогрессивный" президент Зеленский.
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svk_neo
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