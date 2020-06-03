Зеленський: контрабандисти ще два-три роки...

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svk_neo написав:_hunterВ ЕС нет границ, от слова вааще. Посмотрите цены на авто в ЕС. В США цены на авто примерно как в ЕС, с околонулевой растаможкой - отверточные сборки в Kentucky почти как у нас было в Ужгороде. В Украине авто той же модели, комплектации и года выпуска в полтора-два раза дороже, чисто из-за таможни. Вот и вся украинская совйетская экономика. Вот и вся таможня да коррупция. И отакой "умный" да "прогрессивный" президент Зеленский.
Точно нет? -- даже между ЕС и Штатами, например? -- для таких машин в той же Германии сумма налогов -- 29%. Наоборот оно тоже работает:
Если американец ездит на европейском авто, это обеспеченный человек, так как «неамериканские» машины в США кричаще дОроги. Причина в растаможке авто, но совсем не в привычном для нас смысле. Америка придумала способы, как защищать собственного производителя, не используя высокие ставки импортных налогов.
Чтобы импортировать авто в США, машина должна соответствовать нескольким критериям: Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). ... Иными словами, частный импорт ТС в США фактически невозможен.
_hunter Цены на машины в США таки да как в ЕС - посмотрите обьявления. Растаможка в США точно оконулевая, сам заполнял формы с цифрами MSRP и прочей фигней. Там четко видно сколько взяла таможня - аж 500 баксов с Тойоты, которая в Украине от 28тыщ зелени начинается.
Все Укроэкономика построена на шлагбаумах и заборах а не на экономике. Шлагбаум на въезд в страну, шлагбаум на въезд в дом, на парковку. Бесполезную Берлинскую стену строят между Украиной и Россией и все за наши деньги. Кому это надо?