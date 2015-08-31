RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СЕО "Київстару" розповів,
коли в Україні буде 5G, а в...

СЕО "Київстару" розповів, коли в Україні буде 5G, а в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56

СЕО "Київстару" розповів, коли в Україні буде 5G, а в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив СЕО "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю для ain.ua

Дивися повний текст СЕО \"Київстару\" розповів, коли в Україні буде 5G, а в Києві - інтернет в метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88601
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56

ГОВНОстар,ви спочатку забезпечте нормальне покриття 3G і LTE по всій країні.А вже потім переходьте на 5G .
putinchmo2015
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
R2 » Сер 03 чер, 2020 15:37
8 730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:12
p_a_l
Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
R2 » Сер 03 чер, 2020 09:41
9 399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:04
_hunter
В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 31 сер, 2015 10:34
58 8585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 10:49
cikos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron