Про це повідомив СЕО "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю для ain.ua
Дивися повний текст СЕО \"Київстару\" розповів, коли в Україні буде 5G, а в Києві - інтернет в метро.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56
СЕО "Київстару" розповів, коли в Україні буде 5G, а в...
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Дивися повний текст СЕО \"Київстару\" розповів, коли в Україні буде 5G, а в Києві - інтернет в метро.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:56
ГОВНОстар,ви спочатку забезпечте нормальне покриття 3G і LTE по всій країні.А вже потім переходьте на 5G .
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