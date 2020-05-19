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Мінфін розширив перелік
банків для виплати зарплат...

Мінфін розширив перелік банків для виплати зарплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:34

Мінфін розширив перелік банків для виплати зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
До оновленого списку банків, через які має здійснюватися виплата пенсій, грошової допомоги і зарплати працівникам бюджетних установ, увійшли 45 фінустанов, тоді як на початку травня до нього входили 42 банка.

Дивися повний текст Мінфін розширив перелік банків для виплати зарплат бюджетникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:35

Нещодавно вирішила відкрити картку для пенсії в рада банку. Отримала дуже швидко в офісі, неподалеку від мого дому. Карткою задоволена, тому що вона універсальна і гроші приходять безкоштовно.
inga_volynska
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