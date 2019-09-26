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Finance.ua: Как начать
торговать на Forex?

Finance.ua: Как начать торговать на Forex?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:55

Finance.ua: Как начать торговать на Forex?

Пропонуємо до обговорення:
9 правил для неопытных трейдеров
Forex – крупнейший и самый ликвидный рынок в мире с ежедневным оборотом в триллионы долларов, где товаром является валюта. Многие действительно на нем хорошо зарабатывают. И легенды о том, что на Forex за пару кликов мышкой можно получить тысячи долларов прибыли, вскруживают неокрепшие головы начинающих трейдеров. Так ли это на самом деле? Истории людей, потерявших все вложенные деньги и веру в себя, говорят об обратном. Торговля на Forex – непростое занятие, и новичкам, прежде чем вкладывать деньги в это занятие, нужно уяснить некоторые истины. Finance.ua пообщался с успешными трейдерами и сформулировал 9 ключевых правил для начинающих трейдеров. Они помогут не наделать ошибок, избежать разочарования и начать зарабатывать.

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D2
 
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