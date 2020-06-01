Про це заявив під час виступу у ВР прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне відновлення країни вже в цьому році.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02
Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне відновлення країни вже в цьому році.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02
А список вибраних осіб для кого ця програма допоможе буде опублікований???
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