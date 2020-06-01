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Шмигаль: Нова програма Кабміну
забезпечить економічне...

Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02

Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив під час виступу у ВР прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль: Нова програма Кабміну забезпечить економічне відновлення країни вже в цьому році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:02

А список вибраних осіб для кого ця програма допоможе буде опублікований???
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