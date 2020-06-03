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"Велике будівництво":
Зеленський про програму...

"Велике будівництво": Зеленський про програму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:04

"Велике будівництво": Зеленський про програму...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Міністерство регіонального розвитку додавання в програму "Велике будівництво" будівництва гуртожитків.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Зеленський про програму будівництва гуртожитків.
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