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"Велике будівництво": Зеленський про програму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з Міністерством інфраструктури, прем'єром і Міністерство регіонального розвитку додавання в програму "Велике будівництво" будівництва гуртожитків.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Зеленський про програму будівництва гуртожитків
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:04
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