Нещодавно Держприкордонслужба повідомила про неможливість подорожувати за допомогою електронних документів.
Дивися повний текст Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати кордон: відповідь Мінцифри.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20
Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати кордон: відповідь Мінцифри.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20
все верно. Какой смысл с "цифровым" паспортом пересекать границу, когда принимающая сторона пошлет нафиг?
да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта
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