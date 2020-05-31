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Коли електронний паспорт
«Дія» дозволить перетинати...

Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20

Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Держприкордонслужба повідомила про неможливість подорожувати за допомогою електронних документів.

Дивися повний текст Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати кордон: відповідь Мінцифри.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20

все верно. Какой смысл с "цифровым" паспортом пересекать границу, когда принимающая сторона пошлет нафиг?
да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта
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