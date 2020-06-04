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Коли електронний паспорт
«Дія» дозволить перетинати...

Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20

Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Держприкордонслужба повідомила про неможливість подорожувати за допомогою електронних документів.

Дивися повний текст Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати кордон: відповідь Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:20

все верно. Какой смысл с "цифровым" паспортом пересекать границу, когда принимающая сторона пошлет нафиг?
да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:45

  sequence написав:да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта

Да -- ведь зарядки для смартфонов до сих пор не изобрели...
То ли дело с бумажным: его же ни потерять ни повредить невозможно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:05

Удивительно, неужели кто то думал что с цифровым паспортом можно въехать в другую страну ? :) В теории может и можно, но другие страны как минимум должны признать такой паспорт и иметь соответствующие технические средства его считывания. А оно им надо ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:01

  _hunter написав:
  sequence написав:да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта

Да -- ведь зарядки для смартфонов до сих пор не изобрели...
То ли дело с бумажным: его же ни потерять ни повредить невозможно.

так и смарт тоже теряется и повреждается легко. А еще карманник в первую очередь что будет вытаскивать (причем что смарт из-за частого использования лежит отнюдь не во внутреннем кармане под молнией)?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:21

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  sequence написав:да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта

Да -- ведь зарядки для смартфонов до сих пор не изобрели...
То ли дело с бумажным: его же ни потерять ни повредить невозможно.

так и смарт тоже теряется и повреждается легко. А еще карманник в первую очередь что будет вытаскивать (причем что смарт из-за частого использования лежит отнюдь не во внутреннем кармане под молнией)?

Воды, в отличии от -- не боится. Т.е. 1:0. Зависит от множества факторов: часто человек в ОТ именно в смартфон залипает -- и тянут барсетку/портмоне с паспортом в том числе. Так что тоже аргумент так себе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:17

Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...

  _hunter написав:Воды, в отличии от -- не боится. Т.е. 1:0.

да щас, не боится. ну может моросящего дождика и не боится (если конечно у вас не военный образец-------------), но что будет если уронить в лужу? а будет разбитый экран и дохлое тело. (1:1 - ?). Что будет со смартом если на него сесть задницей (1:2)? и т.д. и т.п.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:52

Вот мы и стали самой передовой и высокотехнологичной страной в мире.Мы первые внедрили цифровой паспорт.Одна беда-другие страны его не признают,но ведь это было понятно,что так и будет.Но ведь цель была совсем другая-заработать деньги.С чем и поздравляем Авакова.Ещё один маразм. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:53

Очень полезный паспорт.
Число стран с разрешенным выездом - 1
Число стран с разрешенным въездом - 0
Dear_Sir
 
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