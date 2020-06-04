Зато звучит красиво - у меня электронный паспорт.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:22
Зато звучит красиво - у меня электронный паспорт.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:08
Я и не говорю, что сложно. Я говорю что аргумент о "разрядился" -- он из разряда "зато паспорт -- синий" -- вообще ни о чем.
Для бесплатного WiFi никакой паспорт не нужен...
Вообще странная ситуация: предлагается _дополнительная_ возможность, а в ответ -- "нафиг-нафиг -- мы лучше как наши деды с прадедами -- с бумажками ходить будем".
Если что -- никто ни у кого ничего забирать не собирается.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:26
Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
Ну от навіть дивно ... Років 20 ще тому почали говорити про безпаперову бухгалтерію . І що ? Є ? Ага - навпаки - бухгалтери паперові документи роблять плюс електронні . Єдине що - не їздять в банки з платіжками ...
Так і з цим - імовірність збоїв електронних систем нікуди не поділася . Он вчора Приват практично цілий день не працював ... І в "Дії" таке неможливе ? Ага ... То Фейсбук , то Гугл , то ще хтось - будь-де можливі аварії . І дуже цікаво , коли це відбувається якраз коли вам треба ... І не ви прошляпили - не розбили нічого , не розрядили , не забули проплатити зв"язок , не загубили і не дали вкрасти - а не працює !
Це все як додаткове джерело - має право на життя . Але це як в "безпаперовій" бухгалтерії - тільке більше всього ... Не менше ... І не простіше .
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:42
О каких именно "документах" (потому как их большая кучка всяких-разных есть) речь идет? -- те же отчеты в налоговую уже лет с 10 никто не возит -- очереди на порядок сократились.
Не делась. Но если у таможни ихняя система сканирования паспортов упадет -- они по простой "бумажке" точно так же пускать не будут -- тоже такое себе утешение...
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