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Коли електронний паспорт
«Дія» дозволить перетинати...

Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:22

  Dear_Sir написав:Очень полезный паспорт.
Число стран с разрешенным выездом - 1
Число стран с разрешенным въездом - 0


Зато звучит красиво - у меня электронный паспорт.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:08

  sequence написав:
  _hunter написав:
  sequence написав:да и вообще это выглядит прикольно - смартфон разрядился и ты уже как Паниковский - человек без паспорта

Да -- ведь зарядки для смартфонов до сих пор не изобрели...
То ли дело с бумажным: его же ни потерять ни повредить невозможно.

хе-хе, так и смартфон несложно потерять за границей. знаете, что потом будет? Потом вам нужно будет купить новый смартфон и карточку к нему - ой, снова по паспорту, да еще и бумажному.
Кушайте свою цыхрову крайну, не подавитесь

Я и не говорю, что сложно. Я говорю что аргумент о "разрядился" -- он из разряда "зато паспорт -- синий" -- вообще ни о чем.
Для бесплатного WiFi никакой паспорт не нужен...

Вообще странная ситуация: предлагается _дополнительная_ возможность, а в ответ -- "нафиг-нафиг -- мы лучше как наши деды с прадедами -- с бумажками ходить будем".
Если что -- никто ни у кого ничего забирать не собирается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:26

Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...

Ну от навіть дивно ... Років 20 ще тому почали говорити про безпаперову бухгалтерію . І що ? Є ? Ага - навпаки - бухгалтери паперові документи роблять плюс електронні . Єдине що - не їздять в банки з платіжками ...
Так і з цим - імовірність збоїв електронних систем нікуди не поділася . Он вчора Приват практично цілий день не працював ... І в "Дії" таке неможливе ? Ага ... То Фейсбук , то Гугл , то ще хтось - будь-де можливі аварії . І дуже цікаво , коли це відбувається якраз коли вам треба ... І не ви прошляпили - не розбили нічого , не розрядили , не забули проплатити зв"язок , не загубили і не дали вкрасти - а не працює !
Це все як додаткове джерело - має право на життя . Але це як в "безпаперовій" бухгалтерії - тільке більше всього ... Не менше ... І не простіше .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:42

  Puente написав:Ну от навіть дивно ... Років 20 ще тому почали говорити про безпаперову бухгалтерію . І що ? Є ? Ага - навпаки - бухгалтери паперові документи роблять плюс електронні . Єдине що - не їздять в банки з платіжками ...
Так і з цим - імовірність збоїв електронних систем нікуди не поділася . Он вчора Приват практично цілий день не працював ... І в "Дії" таке неможливе ? Ага ... То Фейсбук , то Гугл , то ще хтось - будь-де можливі аварії . І дуже цікаво , коли це відбувається якраз коли вам треба ... І не ви прошляпили - не розбили нічого , не розрядили , не забули проплатити зв"язок , не загубили і не дали вкрасти - а не працює !
Це все як додаткове джерело - має право на життя . Але це як в "безпаперовій" бухгалтерії - тільке більше всього ... Не менше ... І не простіше .

О каких именно "документах" (потому как их большая кучка всяких-разных есть) речь идет? -- те же отчеты в налоговую уже лет с 10 никто не возит -- очереди на порядок сократились.

Не делась. Но если у таможни ихняя система сканирования паспортов упадет -- они по простой "бумажке" точно так же пускать не будут -- тоже такое себе утешение...
_hunter
 
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  #<12
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