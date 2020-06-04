Зато звучит красиво - у меня электронный паспорт.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:22
Зато звучит красиво - у меня электронный паспорт.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:08
Я и не говорю, что сложно. Я говорю что аргумент о "разрядился" -- он из разряда "зато паспорт -- синий" -- вообще ни о чем.
Для бесплатного WiFi никакой паспорт не нужен...
Вообще странная ситуация: предлагается _дополнительная_ возможность, а в ответ -- "нафиг-нафиг -- мы лучше как наши деды с прадедами -- с бумажками ходить будем".
Если что -- никто ни у кого ничего забирать не собирается.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:26
Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
Ну от навіть дивно ... Років 20 ще тому почали говорити про безпаперову бухгалтерію . І що ? Є ? Ага - навпаки - бухгалтери паперові документи роблять плюс електронні . Єдине що - не їздять в банки з платіжками ...
Так і з цим - імовірність збоїв електронних систем нікуди не поділася . Он вчора Приват практично цілий день не працював ... І в "Дії" таке неможливе ? Ага ... То Фейсбук , то Гугл , то ще хтось - будь-де можливі аварії . І дуже цікаво , коли це відбувається якраз коли вам треба ... І не ви прошляпили - не розбили нічого , не розрядили , не забули проплатити зв"язок , не загубили і не дали вкрасти - а не працює !
Це все як додаткове джерело - має право на життя . Але це як в "безпаперовій" бухгалтерії - тільке більше всього ... Не менше ... І не простіше .
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:42
О каких именно "документах" (потому как их большая кучка всяких-разных есть) речь идет? -- те же отчеты в налоговую уже лет с 10 никто не возит -- очереди на порядок сократились.
Не делась. Но если у таможни ихняя система сканирования паспортов упадет -- они по простой "бумажке" точно так же пускать не будут -- тоже такое себе утешение...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:59
Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
Стандартная тема для подобных систем - это идентификация по номеру телефона или ФИО. Просто диктуешь полицаю или таможеннику свой телефон, он смотрит у себя на планшете ваши права или загранпаспорт. Думаю, такую фишку точно прикрутят.
А насчёт заграничных гаишников и погран служб - тоже не проблема. Подобные системы уже работают. Например, 3dsecure от Visa, когда к общей системе подключаются локальные.
Так что, не удивлюсь, если в ближайшее время, будем предъявлять заграничным ментам клаптик со своим номером телефона, вместо прав на вождение
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:07
Re: Коли електронний паспорт «Дія» дозволить перетинати...
О, расскажу о новой методика развода полицаев. В "Діе" есть электронные права. По началу, много людей начали пользоваться. А что, прав при себе не имею, но вот вам - президент распорядился. Менты, не будь дураками, находят место, где нет сети - есть такие места даже недалеко от вышек. Тормозят, ваши права? А у меня "дія" - очень хорошо, продемонстрируйте. И тут начинается веселье - прав нет, сети нет, но зато есть бланк протокола.
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