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Неефективність реформи ДАБІ:
майже 80% житла не введено...

Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45

Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено...

Пропонуємо до обговорення:
На даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.

Дивися повний текст Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено в експлуатацію.
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