На даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.
Дивися повний текст Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено в експлуатацію.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45
Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено...
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Дивися повний текст Неефективність реформи ДАБІ: майже 80% житла не введено в експлуатацію.
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