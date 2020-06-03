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МАУ анонсувала перший
рейс після карантину

МАУ анонсувала перший рейс після карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:13

МАУ анонсувала перший рейс після карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МАУ

Дивися повний текст МАУ анонсувала перший рейс після карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:13

Такие цены, что на двоих в оба конца Люфтганза дешевле на одного в один конец
Moimir
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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