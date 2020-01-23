Дослівно: "Зволікання доступною розмитнення - СТОП".
Дивися повний текст \"Єврономери\" під Кабміном вимагають доступного розмитнення (відео).
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:25
"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
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Дивися повний текст \"Єврономери\" під Кабміном вимагають доступного розмитнення (відео).
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:25
Звісно треба це питання врегулювати, щоб люди не замовляли авто зі США, а могли купити в сусідній країні Європи і доступно розмитнити. Ну і щоб це був не хлам, а відносно нові авто не старше 10 років.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41
Ни кого ни чуть не смущает, что те кто честно в Украине платят налоги и имеют зп не много выше среднего за 10 лет отдают новенькую Tesla Model 3 со всеми сборами, разножками, ее зарядками и обслуживанием и прочим ...
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