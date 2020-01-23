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"Єврономери" під Кабміном
вимагають доступного...

"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:25

"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...

Пропонуємо до обговорення:
Дослівно: "Зволікання доступною розмитнення - СТОП".

Дивися повний текст \"Єврономери\" під Кабміном вимагають доступного розмитнення (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:25

Звісно треба це питання врегулювати, щоб люди не замовляли авто зі США, а могли купити в сусідній країні Європи і доступно розмитнити. Ну і щоб це був не хлам, а відносно нові авто не старше 10 років.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41

Ни кого ни чуть не смущает, что те кто честно в Украине платят налоги и имеют зп не много выше среднего за 10 лет отдают новенькую Tesla Model 3 со всеми сборами, разножками, ее зарядками и обслуживанием и прочим ...
ssnet
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