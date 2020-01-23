"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...

Додано: Чет 04 чер, 2020 16:00

Rainbow написав: Звісно треба це питання врегулювати, щоб люди не замовляли авто зі США, а могли купити в сусідній країні Європи і доступно розмитнити. Ну і щоб це був не хлам, а відносно нові авто не старше 10 років. Звісно треба це питання врегулювати, щоб люди не замовляли авто зі США, а могли купити в сусідній країні Європи і доступно розмитнити. Ну і щоб це був не хлам, а відносно нові авто не старше 10 років.

Несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией протестуют под Кабинетом министров с требованием

Разогнать нафиг, и забыть как дурной сон. Порошенко уже наигрался и Зеленский по тому же пути пойдет с такими заигрываниями. Сперва придерживайтесь действующих законов, потом что то требуйте. Если вы под шумок ввезли, жрите что есть, хитросделанных с стране нужно наказывать иначе это будет болото без конца и края.P.S. Есть у меня один товарищ, говорит я налоги принципиально не плачу и платить не буду, но при этом требует справедливости и исполнение всех законов применительно к себе. На что я ему отвечаю, извини дорогой, с момента неуплаты налогов, как бы некорректно что то требовать от государства. Или я не прав ? В каком месте этот порочный круг должен быть разорван ?