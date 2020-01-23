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"Єврономери" під Кабміном
вимагають доступного...

"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:08

Re:

  unicdima написав:потом эту лазейку убрали
И что тут неправильного ? Это и есть функция государства убирать "лазейки" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:15

  Igorten написав: И что тут неправильного ? Это и есть функция государства убирать "лазейки" :)

но надо сделать адекватную растаможку, такого обдиралова как у нас нет ни у кого из соседей.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:19

Re:

  unicdima написав:но надо сделать адекватную растаможку, такого обдиралова как у нас нет ни у кого из соседей.
Да я только ЗА. Но сперва закон, потом ввоз, а не как у нас, сперва ввоз, потом, а мы тут по мутным схемам ввезли, подайте персонально под нас "умных" закон. Так глядишь завтра наркоманы под Кабмин выйдут, мы типа уже наркоманы так подайте для нас наркотики в аптеках по низким ценам ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:20

Молодці! Справжні європейці, які цивілізовано вимагають європейських ставок розмитнення!

Годі з нас смердючих ланосів по ціні мерседеса!
poshtivka
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:23

  unicdima написав:
  Igorten написав: И что тут неправильного ? Это и есть функция государства убирать "лазейки" :)

но надо сделать адекватную растаможку, такого обдиралова как у нас нет ни у кого из соседей.

У северных соседей именно такое же обдиралово и есть. Что несколько компенсируется наличием местных сборок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:24

  Igorten написав: Да я только ЗА. Но сперва закон, потом ввоз, а не как у нас, сперва ввоз, потом, а мы тут по мутным схемам ввезли, подайте персонально под нас "умных" закон. Так глядишь завтра наркоманы под Кабмин выйдут, мы типа уже наркоманы так подайте для нас наркотики в аптеках по низким ценам ;)

так и был сперва закон, под него года три ввозили, а потом решили, что слишком много бабла мимо уходит и давайте поменяем закон.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32

Пусть бы люди заплатили умеренные деньги и пользовались своими авто. Зачем так акцизы задирать, когда растаможить машину 7-8 лет стоит дороже, чем само авто? Неужели она хуже, чем старый Москвич или Жигули? Пусть бы люди ездили, для какого-нибудь села это супер авто.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:49

unicdima Фигню говорите. Закон позволял ввезти для частных случаев и на определенных условиях, а наши дельцы превратили это в конвейер для обхода растаможки пользуясь несогласованностью некоторых норм и требований на чем и рубили бабло приговаривая простой люд на эти схемы.
Igorten
 
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