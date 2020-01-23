И что тут неправильного ? Это и есть функция государства убирать "лазейки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:08
Re:
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:15
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:19
Re:
Да я только ЗА. Но сперва закон, потом ввоз, а не как у нас, сперва ввоз, потом, а мы тут по мутным схемам ввезли, подайте персонально под нас "умных" закон. Так глядишь завтра наркоманы под Кабмин выйдут, мы типа уже наркоманы так подайте для нас наркотики в аптеках по низким ценам
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:20
Молодці! Справжні європейці, які цивілізовано вимагають європейських ставок розмитнення!
Годі з нас смердючих ланосів по ціні мерседеса!
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:23
У северных соседей именно такое же обдиралово и есть. Что несколько компенсируется наличием местных сборок.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:24
так и был сперва закон, под него года три ввозили, а потом решили, что слишком много бабла мимо уходит и давайте поменяем закон.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:32
Пусть бы люди заплатили умеренные деньги и пользовались своими авто. Зачем так акцизы задирать, когда растаможить машину 7-8 лет стоит дороже, чем само авто? Неужели она хуже, чем старый Москвич или Жигули? Пусть бы люди ездили, для какого-нибудь села это супер авто.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:49
unicdima Фигню говорите. Закон позволял ввезти для частных случаев и на определенных условиях, а наши дельцы превратили это в конвейер для обхода растаможки пользуясь несогласованностью некоторых норм и требований на чем и рубили бабло приговаривая простой люд на эти схемы.
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