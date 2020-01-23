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"Єврономери" під Кабміном
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"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:38

Re:

  unicdima написав:но надо сделать адекватную растаможку, такого обдиралова как у нас нет ни у кого из соседей.

Поинтересуйся сколько у соседей платят экологический налог в зависимости от возраста автомобиля и сколько стоит пройти ежегодный техосмотр. Гаражное устранение неисправностей не пройдёт.
Годовой платеж за хлам который к нам тянут, равен его стоимости, потому и сбрасывают за такую цену.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:57

Re:

  Igorten написав:Так вот что до сроков нахождения и что там такого поменялось что "законное" стало "незаконным" ?

Например, пребывание не растаможенного автомобиля на таможенной территории Украины уменьшили с 180 дней до 10-ти дней. И мгновенно миллион автомобилей стали пребывать на территории страны не законно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:07

Re:

На новые авто цены в Украине и в Польше не сильно отличаются. А вот снижать хотелки на б/у продавцы-частники в Украине почему-то не спешат. Чем старше авто - тем выше разница. Кто-то может пояснить этот феномен? Т.е. где-то же должна быть та точка, после которой хотелка продавана, купившего машину Х лет назад, окажется выше хотелки за более свежее авто?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:56

  Igorten написав:unicdima Фигню говорите. Закон позволял ввезти для частных случаев и на определенных условиях, а наши дельцы превратили это в конвейер для обхода растаможки пользуясь несогласованностью некоторых норм и требований на чем и рубили бабло приговаривая простой люд на эти схемы.

Теоретик, у меня "б.л.я.х.а" была два года, буквально на днях продал, ни разу ни у палицаев ни у таможенников к моим документам претензий не было.
Поэтому не надо мне сказки рассказывать :D
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 04 чер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:58

  komp написав:Поинтересуйся сколько у соседей платят экологический налог в зависимости от возраста автомобиля и сколько стоит пройти ежегодный техосмотр. Гаражное устранение неисправностей не пройдёт.
Годовой платеж за хлам который к нам тянут, равен его стоимости, потому и сбрасывают за такую цену.

сперва сам нагугли, а не рассказывай сказки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:00

надо их по сопатке денежкой жаден
cuprum
 
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