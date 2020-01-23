|
|
|
"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:38
unicdima написав:
но надо сделать адекватную растаможку, такого обдиралова как у нас нет ни у кого из соседей.
Поинтересуйся сколько у соседей платят экологический налог в зависимости от возраста автомобиля и сколько стоит пройти ежегодный техосмотр. Гаражное устранение неисправностей не пройдёт.
Годовой платеж за хлам который к нам тянут, равен его стоимости, потому и сбрасывают за такую цену.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8213
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2255 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:57
Igorten написав:
Так вот что до сроков нахождения и что там такого поменялось что "законное" стало "незаконным" ?
Например, пребывание не растаможенного автомобиля на таможенной территории Украины уменьшили с 180 дней до 10-ти дней. И мгновенно миллион автомобилей стали пребывать на территории страны не законно.
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:07
На новые авто цены в Украине и в Польше не сильно отличаются. А вот снижать хотелки на б/у продавцы-частники в Украине почему-то не спешат. Чем старше авто - тем выше разница. Кто-то может пояснить этот феномен? Т.е. где-то же должна быть та точка, после которой хотелка продавана, купившего машину Х лет назад, окажется выше хотелки за более свежее авто?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1468
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:56
Igorten написав:unicdima
Фигню говорите. Закон позволял ввезти для частных случаев и на определенных условиях, а наши дельцы превратили это в конвейер для обхода растаможки пользуясь несогласованностью некоторых норм и требований на чем и рубили бабло приговаривая простой люд на эти схемы.
Теоретик, у меня "б.л.я.х.а" была два года, буквально на днях продал, ни разу ни у палицаев ни у таможенников к моим документам претензий не было.
Поэтому не надо мне сказки рассказывать
Востаннє редагувалось unicdima
в Чет 04 чер, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:58
komp написав:
Поинтересуйся сколько у соседей платят экологический налог в зависимости от возраста автомобиля и сколько стоит пройти ежегодный техосмотр. Гаражное устранение неисправностей не пройдёт.
Годовой платеж за хлам который к нам тянут, равен его стоимости, потому и сбрасывают за такую цену.
сперва сам нагугли, а не рассказывай сказки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:00
надо их по сопатке денежкой жаден
-
cuprum
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 21.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234
і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|180
|
Пон 03 лют, 2020 19:45
Джон
|
|1
|334
|
|
|17
|1646
|
|