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"Єврономери" під Кабміном
вимагають доступного...

"Єврономери" під Кабміном вимагають доступного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:44

  yalta1965 написав:Навезли двадцатилетнего хлама и хотят на нём ещё и бесплатно ездить.

А если бы были 3-летние мерседесы, тогда можно что-то требовать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19

  Gastarbaiter написав:
  yalta1965 написав:Навезли двадцатилетнего хлама и хотят на нём ещё и бесплатно ездить.

А если бы были 3-летние мерседесы, тогда можно что-то требовать?

Чисто с рациональной точки зрения -- да, можно: это всяко лучше (и для экологии и для безопасности) упоминаемых тут жигулей.
Но вот с точки зрения "буквы закона" -- нет, в любом случае требовать ничего нельзя: _сначала_ нужно добиться изменения законодательства, а уже потом ввозить. А то как с валютными кредитами получается: сначала берут из-за низких процентов, а потом требуют от государства покрытия рисков...
_hunter
 
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