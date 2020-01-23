Gastarbaiter написав: yalta1965 написав:
Навезли двадцатилетнего хлама и хотят на нём ещё и бесплатно ездить.
А если бы были 3-летние мерседесы, тогда можно что-то требовать?
Чисто с рациональной точки зрения -- да, можно: это всяко лучше (и для экологии и для безопасности) упоминаемых тут жигулей.
Но вот с точки зрения "буквы закона" -- нет, в любом случае требовать ничего нельзя: _сначала_ нужно добиться изменения законодательства, а уже потом ввозить. А то как с валютными кредитами получается: сначала берут из-за низких процентов, а потом требуют от государства покрытия рисков...