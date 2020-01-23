А если бы были 3-летние мерседесы, тогда можно что-то требовать?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:44
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19
Чисто с рациональной точки зрения -- да, можно: это всяко лучше (и для экологии и для безопасности) упоминаемых тут жигулей.
Но вот с точки зрения "буквы закона" -- нет, в любом случае требовать ничего нельзя: _сначала_ нужно добиться изменения законодательства, а уже потом ввозить. А то как с валютными кредитами получается: сначала берут из-за низких процентов, а потом требуют от государства покрытия рисков...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Для экологии разницы никакой: 20-летний пассат из Польши (там хоть есть шанс, что есть катализатор) или 20-летний пассат из украинского салона.
Для безопасности: ну вот честно, сколько ДТП происходит из-за того, что у старого корча оторвалось колесо или не сработали тормоза (опять-таки, 20-летний "поляк" тут будет лучше 20-летнего "украинца")? И сколько из-за пьной езды, превышения скорости, игнорирования сигналов светофора, выезда на встречку и т.п.?
Тут согласен 100%.
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