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У США запустили найбільший в світі комерційний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36
Пропонуємо до обговорення:
За інформацією телеканалу, це великий, повністю комерційний електричний літак в світі.
Дивися повний текст У США запустили найбільший в світі комерційний електролітак (фото)
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36
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