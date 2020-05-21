RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США запустили найбільший
в світі комерційний...

У США запустили найбільший в світі комерційний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36

У США запустили найбільший в світі комерційний...

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією телеканалу, це великий, повністю комерційний електричний літак в світі.

Дивися повний текст У США запустили найбільший в світі комерційний електролітак (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88611
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36

Куда батареи всунули? В крылья?
lauder7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 23.06.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], RomaL і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запустили додаток для оплати штрафів за... 1, 2
R2 » Сер 03 чер, 2020 14:17
11 497
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 18:01
_hunter
У Бангкоку після карантину запустили ліфт, яким можна...
R2 » Нед 31 тра, 2020 08:41
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 08:41
oknerbob
Естонія почала тестувати один з перших у світі цифровий...
R2 » Чет 21 тра, 2020 07:46
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 07:46
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86529)
04.06.2020 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.