За інформацією телеканалу, це великий, повністю комерційний електричний літак в світі.
Дивися повний текст У США запустили найбільший в світі комерційний електролітак (фото).
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36
У США запустили найбільший в світі комерційний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США запустили найбільший в світі комерційний електролітак (фото).
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:45
Re: у США
Какие недоступные ранее услуги?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:27
sal, игру "угадай хватит ли заряда долететь до аэродрома". )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:48
Я думаю, незважаючи на всі ці акумуляторні понти, там на борту все ж є невеличкий резервний бензиновий генератор, щоби у випадку ахтунгу все ж дотягнути до місця призначення.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:36
Бензиновий двигун в десятки разів ненадійніший ніж елекродвигун.
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