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У США запустили найбільший
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У США запустили найбільший в світі комерційний...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36

У США запустили найбільший в світі комерційний...

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією телеканалу, це великий, повністю комерційний електричний літак в світі.

Дивися повний текст У США запустили найбільший в світі комерційний електролітак (фото).
R2
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Куда батареи всунули? В крылья?
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:45

Re: у США

Какие недоступные ранее услуги?
sal
 
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sal, игру "угадай хватит ли заряда долететь до аэродрома". )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:48

  RomanTik написав:sal, игру "угадай хватит ли заряда долететь до аэродрома". )))

Я думаю, незважаючи на всі ці акумуляторні понти, там на борту все ж є невеличкий резервний бензиновий генератор, щоби у випадку ахтунгу все ж дотягнути до місця призначення.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:36

  NetSerpent написав:
  RomanTik написав:sal, игру "угадай хватит ли заряда долететь до аэродрома". )))

Я думаю, незважаючи на всі ці акумуляторні понти, там на борту все ж є невеличкий резервний бензиновий генератор, щоби у випадку ахтунгу все ж дотягнути до місця призначення.

Бензиновий двигун в десятки разів ненадійніший ніж елекродвигун.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:28

Не видумуйте того чого не ма. Конструктори думали і придумали то що є.Літає значить добре біда в тім що нафтові магнати не давали це розробляти.Я вес час думав про те чому не використовуєтся альтернативна енергія.Тепер знаю був бойкот нафтових магнатів.Машини на землі їздять .літаки будуть літати в повітрі,і буде чистіше небо над нами.
mr_kruga
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:27

Re: У США запустили найбільший в світі комерційний...

  mr_kruga написав:Машини на землі їздять .літаки будуть літати в повітрі,і буде чистіше небо над нами.

а лепестричество для зарядки берется ж из святого духа, да?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:28

  BIGor написав:
  NetSerpent написав:
  RomanTik написав:sal, игру "угадай хватит ли заряда долететь до аэродрома". )))

Я думаю, незважаючи на всі ці акумуляторні понти, там на борту все ж є невеличкий резервний бензиновий генератор, щоби у випадку ахтунгу все ж дотягнути до місця призначення.

Бензиновий двигун в десятки разів ненадійніший ніж елекродвигун.

двигатель да, а вот источник питания - не очень.
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RomanTik
 
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