У США запустили найбільший в світі комерційний...

Додано: Сер 10 чер, 2020 14:16

"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.

"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.



И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.