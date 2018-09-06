У США запустили найбільший в світі комерційний...

"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.
И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:16
"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.
И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:54
Написано же для таких как Вы:
Специально для небольших растояний самолет. Для больших растояний производят отдельные самолеты.
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