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У США запустили найбільший в світі комерційний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:16

"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.

И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:54

  Shram написав:"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.

И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.

Написано же для таких как Вы:
Це ще один крок на шляху до початку експлуатації електролітаків на коротких відстанях за невелику вартість, з нульовими викидами і в більш дрібних аеропортах.

Специально для небольших растояний самолет. Для больших растояний производят отдельные самолеты.
BIGor
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