У США запустили найбільший в світі комерційний...

"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.
И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:16
"Бензиновая" Цесна пролетает 1500 км, запас по топливу примерно 5 часов.
"Электрическая" Цесна пролетает 150 км, запас по батарейкам 30 минут.
И это ещё не известно что у электрической с грузоподъемностью и стоимостью.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:54
Написано же для таких как Вы:
Специально для небольших растояний самолет. Для больших растояний производят отдельные самолеты.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:07
На 150 км может и авто скататься - по времени будет почти аналогично, а по стоимости намного дешевле.
Мест где авто проехать не может, но есть две взлетно посадочные полосы (пункт отправки, и пункт назначения) не так уж и много, если не сказать что мало.
Теперь уже точно не вернусь
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