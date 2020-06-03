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Польща оштрафує "Газпром" на
50 млн євро у справі про...

Польща оштрафує "Газпром" на 50 млн євро у справі про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:38

Польща оштрафує "Газпром" на 50 млн євро у справі про...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний орган Польщі UOKiK порушив справу проти російського "Газпрому" за відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування. "Газпрому" загрожує штраф у розмірі до 50 млн євро за ненадання інформації незалежно від результату розслідування.

Дивися повний текст Польща оштрафує \"Газпром\" на 50 млн євро у справі про \"Північний потік-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:38

Это,что очередные прокладки со своими аппетитами?Тоесть теперь крайнего в ценообразовании тарифов не найдёшь.
sena_2008atp
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